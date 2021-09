Sarrant Village Gers, Sarrant Visite guidée historique Village Sarrant Catégories d’évènement: Gers

Sarrant

Visite guidée historique Village, 18 septembre 2021, Sarrant. Visite guidée historique

Village, le samedi 18 septembre à 10:30 Rdv à la Tour-Porte, pas d’inscription nécessaire

Visite guidée historique du village réalisée par l’association Glanes d’Histoire. Village 32120 Sarrant Sarrant Gers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gers, Sarrant Autres Lieu Village Adresse 32120 Sarrant Ville Sarrant lieuville Village Sarrant