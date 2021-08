Remiremont Église abbatiale Saint-Pierre Remiremont, Vosges Visite guidée historique du quartier abbatial de Remiremont Église abbatiale Saint-Pierre Remiremont Catégories d’évènement: Remiremont

### Partez à la découverte de l’extraordinaire histoire de Remiremont, ou comment un petit monastère féminin du VIIe siècle est devenu au XVIIIe le plus puissant Chapitre féminin d’Europe. Remiremont pour vous se découvre… : la chapelle romane du XIe siècle, l’église abbatiale, le quartier canonial et son Palais. Laissez-vous surprendre par notre histoire, unique et extraordinaire… ! Une visite historique sur la piste de ces Princesses d’Empire.

Gratuit. Limité à 49 personnes. Sans pass sanitaire – masque obligatoire (sous réserve d’évolution des consignes sanitaires).

Église abbatiale Saint-Pierre Place Henri Utard, 88200 Remiremont Remiremont Vosges

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:30:00

