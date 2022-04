Visite guidée historique du Château de Crussol Saint-Péray Saint-Péray Catégories d’évènement: Ardèche

Saint-Péray

Visite guidée historique du Château de Crussol Saint-Péray, 1 avril 2022, Saint-Péray. Visite guidée historique du Château de Crussol Saint-Péray

2022-04-01 10:30:00 – 2022-04-30 12:00:00

Saint-Péray Ardêche Saint-Péray EUR Revivez l’histoire tumultueuse de la célèbre forteresse de Crussol en compagnie d’un guide. Du XIème siècle à nos jours, une balade à travers le temps dans l’enceinte fortifiée de Crussol sitedecrussol@rhone-crussol.fr +33 4 75 81 00 51 https://chateaudecrussol.com/ Saint-Péray

dernière mise à jour : 2022-03-10 par Rhône Crussol Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Ardèche, Saint-Péray Autres Lieu Saint-Péray Adresse Ville Saint-Péray lieuville Saint-Péray Departement Ardêche

Saint-Péray Saint-Péray Ardêche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-peray/

Visite guidée historique du Château de Crussol Saint-Péray 2022-04-01 was last modified: by Visite guidée historique du Château de Crussol Saint-Péray Saint-Péray 1 avril 2022 Ardèche Saint-Péray

Saint-Péray Ardêche