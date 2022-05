Visite Guidée Historique de Puy-l’Évêque Puy-l’Évêque Puy-l'Évêque Catégories d’évènement: Lot

2022-07-08 11:00:00 – 2022-07-08 12:00:00

Puy-l’Évêque Lot 6 EUR Réservation obligatoire auprès de : l’Office de tourisme ou en ligne sur notre site internet, en choisissant la catégorie visite guidées, visites privilège, escape game. Les pieds dans l’eau, la tête dans les nuages, Puy-l’Évêque a inscrit son histoire dans son architecture en pierres dorées. Accompagnée par un guide conférencier, la visite s’attachera à décrypter l’histoire médiévale et la renaissance de la cité à travers la présentation de ses principaux édifices. De la tour épiscopale au château de Lychairie, des jardins suspendus à la cale, les étroites ruelles de l’éperon rocheux vous dévoileront un patrimoine à la fois préservé et confidentiel. Réservation obligatoire auprès de : l’Office de tourisme ou en ligne sur notre site internet, en choisissant la catégorie visite guidées, visites privilège, escape game. OTCVL-PLE-Visites

