Après 30 mois de travaux, découvrez l’Hôtel-Dieu-Le-Comte de Troyes dont l’aile-ouest avec sa chapelle et son Apothisairerie du XVIIIe siècle viennent d’être restaurés. De son passé d’hôpital à son avenir en tant que Cité du Vitrail dès 2022, ce lieu vous ouvre ses portes de façon exceptionnelle avant son aménagement pour accueillir l’exposition permanente, la pôle d’étude et de recherche sur le vitrail et son centre de ressources spécialisé.

Sur inscription uniquement (places limitées), gratuit

