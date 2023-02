Visite guidée : Histoires d’eau à Valence Valence Catégories d’Évènement: Drôme

Valence

Visite guidée : Histoires d'eau à Valence, 22 février 2023, Valence

2023-02-22 14:30:00

Drome EUR Du Parc Jouvet aux bains Digonnet en passant par la basse ville, cette visite permet d’évoquer la question de l’eau à Valence au fil du temps : le trafic fuvial, l’usage des canaux, des puits et fontaines, l’hygiène… Valence

