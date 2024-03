Visite guidée Histoire(s) de restaurations Musée Jeanne d’Aboville La Fère, samedi 18 mai 2024.

Visite guidée Histoire(s) de restaurations Lors de cette visite, le directeur du musée vous propose de revenir sur dix ans de restauration au prisme des anecdotes et questionnements qui ont accompagnés ces opérations. Samedi 18 mai, 19h00 Musée Jeanne d’Aboville dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T19:00:00+02:00 – 2024-05-18T20:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T19:00:00+02:00 – 2024-05-18T20:00:00+02:00

Durée : 40 minutes environ, réservation possible auprès du musée par téléphone.

Musée Jeanne d’Aboville 5 rue du Général de Gaulle, 02800 La Fère La Fère 02800 Aisne Hauts-de-France http://mjaboville-lafere.fr/ https://www.facebook.com/mjaboville;https://fr.pinterest.com/mjaboville/ Le musée Jeanne d’Aboville est un musée d’art, présentant une exceptionnelle collection rassemblée au XIXe siècle, et restée non dispersée jusqu’à aujourd’hui. Cet ensemble d’œuvres de très haute qualité est issu d’école diverses : flamandes, hollandaises, françaises et italiennes, et se distingue par l’unité de ton de l’ensemble. Les écoles nordiques sont très bien représentés avec des grands noms tel Brueghel, Rhuysdaël ou la famille de Vos…

L’établissement possède également un département d’archéologie locale présentant des pièces principalement gallo-romaines. Parking gratuit face au musée, établissement sur trois niveaux sans ascenceur

