Dax Dax Dax, Landes Visite guidée “Histoires de murs” Dax Dax Catégories d’évènement: Dax

Landes

Visite guidée “Histoires de murs” Dax, 15 novembre 2021, Dax. Visite guidée “Histoires de murs” RDV Patio Office de Tourisme 11 cours Foch Dax

2021-11-15 18:00:00 – 2021-11-15 RDV Patio Office de Tourisme 11 cours Foch

Dax Landes En 2019, le street art est officiellement installé à Dax…. Partez à la découverte de quelques-unes de ces œuvres réalisées sur le thème de l’eau…. Thématique on ne peut plus identitaire! Partez à la découverte de quelques-unes de ces œuvres réalisées sur le thème de l’eau…. Thématique on ne peut plus identitaire! +33 5 58 56 86 86 En 2019, le street art est officiellement installé à Dax…. Partez à la découverte de quelques-unes de ces œuvres réalisées sur le thème de l’eau…. Thématique on ne peut plus identitaire! Oitt grand dax

RDV Patio Office de Tourisme 11 cours Foch Dax

dernière mise à jour : 2021-11-05 par

Détails Catégories d’évènement: Dax, Landes Autres Lieu Dax Adresse RDV Patio Office de Tourisme 11 cours Foch Ville Dax lieuville RDV Patio Office de Tourisme 11 cours Foch Dax