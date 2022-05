Visite guidée “Histoires de murs”

2022-06-04 – 2022-06-04 6 6 EUR En 2019, le street art s'installe officiellement à Dax… Découvrez quelques-unes de ces œuvres réalisées sur le thème de l'eau… thématique on ne peut plus identitaire ! Partez à la découverte de quelques-unes de ces œuvres réalisées sur le thème de l'eau…. Thématique on ne peut plus identitaire!

