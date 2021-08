Condrieu Condrieu Condrieu, Rhône Visite guidée – Histoires condriotes Condrieu Condrieu Catégories d’évènement: Condrieu

Visite guidée – Histoires condriotes Condrieu, 13 août 2021, Condrieu. Visite guidée – Histoires condriotes 2021-08-13 14:30:00 14:30:00 – 2021-08-13 16:00:00 16:00:00 Place du Séquoia Bureau d’Information touristique de Condrieu

Condrieu Rhône EUR 9 9 Laissez-vous conter l’Histoire de Condrieu de l’époque médiévale à aujourd’hui, son patrimoine architectural et naturel, et ses spécialités locales. Partagez le récits de Condriots et Condriotes pour un voyage dans le temps inédit. contact@vienne-condrieu.com https://www.vienne-condrieu.com/ dernière mise à jour : 2021-08-02 par

