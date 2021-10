Dax Dax Dax, Landes Visite guidée “Histoire thermale” Dax Dax Catégories d’évènement: Dax

Dax Landes Venez écouter des histoires et de belles anecdotes autour de la Fontaine Chaude, du Trou des Pauvres et du quartier thermal. Remontez 2000 ans d’histoires autour du patrimoine thermal. Venez écouter des histoires et de belles anecdotes autour de la Fontaine Chaude, du Trou des Pauvres et du quartier thermal. OITT Grand Dax dernière mise à jour : 2021-10-15 par

Détails Catégories d’évènement: Dax, Landes Autres Lieu Dax Adresse Office de Tourisme 11 cours Foch Ville Dax