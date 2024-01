Visite guidée « Histoire et techniques de la presse » Atelier-Musée de l’Imprimerie Le malesherbois, mercredi 21 février 2024.

Visite guidée « Histoire et techniques de la presse » Une visite pour comprendre l’histoire de l’information… Mercredi 21 février, 14h00 Atelier-Musée de l’Imprimerie Voir http://a-mi.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-21T14:00:00+01:00 – 2024-02-21T15:30:00+01:00

Fin : 2024-02-21T14:00:00+01:00 – 2024-02-21T15:30:00+01:00

Qui était Théophraste Renaudot ? Qu’est ce qu’un almanach ? Quel a été le premier jeu imprimé dans un journal ? De quand date le premier périodique féministe ? Pourquoi Le Canard Enchaîné porte-t-il son nom ? Comment fonctionne une rotative ?

Entre histoire et histoire des techniques, savoirs et savoir-faire, ce parcours de visite répond à ces questions, mais pas seulement. Accompagnés par un médiateur du musée, découvrez ou redécouvrez les journaux sous toutes leurs formes quotidien généraliste ou magasine spécialisé, tirage local ou titre national.

Percez enfin les secrets des machines qui ont imprimé et impriment encore nos journaux, de la linotype chargée de la fabrication des caractères de plomb aux presses offset de plus de cents mètres de long..

Atelier-Musée de l’Imprimerie 70 Avenue du Général Patton (Malesherbes), Le malesherbois Le malesherbois [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 33 22 67 »}, {« type »: « link », « value »: « http://a-mi.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « reservations@a-mi.fr »}]

FMACEN045V507YEF

Drone Press/Sanef