Visite guidée: Histoire et Patrimoine Juif Devant le Musée du Judaisme Bayonnais Bayonne, mardi 18 juin 2024.

Visite guidée: Histoire et Patrimoine Juif Devant le Musée du Judaisme Bayonnais Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Dès la fin du 16e siècle, des juifs du Portugal fuyant l’Inquisition s’installent au faubourg Saint-Esprit de Bayonne. Laissez-vous conter une riche aventure humaine, sociale et culturelle et poussez la porte de deux Monuments historiques le mikvé, bain rituel et la synagogue. Découvrez ensuite le musée du judaïsme bayonnais Suzanne et Marcel Suares. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-18 14:30:00

fin : 2024-06-18 16:30:00

Devant le Musée du Judaisme Bayonnais 35 Rue Maubec

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

L’événement Visite guidée: Histoire et Patrimoine Juif Bayonne a été mis à jour le 2024-03-19 par OT Bayonne