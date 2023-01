Visite guidée: Histoire et Patrimoine Juif Bayonne Bayonne Catégories d’Évènement: Bayonne

Pyrénées-Atlantiques

Visite guidée: Histoire et Patrimoine Juif Bayonne, 3 mars 2023, Bayonne . Visite guidée: Histoire et Patrimoine Juif Chemin du Fort Devant le rail bayonnais Bayonne Pyrénées-Atlantiques Devant le rail bayonnais Chemin du Fort

2023-03-03 14:30:00 – 2023-03-03 16:30:00

Devant le rail bayonnais Chemin du Fort

Bayonne

Pyrénées-Atlantiques Dès la fin du XVIe siècle, des Juifs du Portugal fuyant l’Inquisition s’installent au faubourg Saint-Esprit de Bayonne. Cette communauté a marqué l’histoire et le patrimoine de la ville. Laissez-vous conter une riche aventure humaine, sociale et culturelle et poussez la porte de la synagogue. Dès la fin du XVIe siècle, des Juifs du Portugal fuyant l’Inquisition s’installent au faubourg Saint-Esprit de Bayonne. Cette communauté a marqué l’histoire et le patrimoine de la ville. Laissez-vous conter une riche aventure humaine, sociale et culturelle et poussez la porte de la synagogue. ©ot

Devant le rail bayonnais Chemin du Fort Bayonne

dernière mise à jour : 2022-12-31 par

Détails Catégories d’Évènement: Bayonne, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Bayonne Adresse Bayonne Pyrénées-Atlantiques Devant le rail bayonnais Chemin du Fort Ville Bayonne lieuville Devant le rail bayonnais Chemin du Fort Bayonne Departement Pyrénées-Atlantiques

Bayonne Bayonne Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bayonne/

Visite guidée: Histoire et Patrimoine Juif Bayonne 2023-03-03 was last modified: by Visite guidée: Histoire et Patrimoine Juif Bayonne Bayonne 3 mars 2023 Bayonne Chemin du Fort Devant le rail bayonnais Bayonne Pyrénées-Atlantiques Pyrénées-Atlantiques

Bayonne Pyrénées-Atlantiques