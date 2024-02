Visite guidée Histoire et patrimoine à Montmeyran RDV devant la Mairie Montmeyran, samedi 16 mars 2024.

Visite guidée Histoire et patrimoine à Montmeyran RDV devant la Mairie Montmeyran Drôme

Construit au pied du coteau et de son ancien château, le village de Montmeyran se développe au XVIIIe et XIXe siècles avec la construction de l’église Saint-Blaise et de la mairie-école.

EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 14:30:00

fin : 2024-03-16

RDV devant la Mairie 6 place de la Mairie

Montmeyran 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes artethistoire@valenceromansagglo.fr

L’événement Visite guidée Histoire et patrimoine à Montmeyran Montmeyran a été mis à jour le 2024-02-14 par Valence Romans Tourisme