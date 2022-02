Visite guidée : Histoire d’un planeur pendant la Seconde Guerre Mondiale Montivilliers, 5 juin 2022, Montivilliers.

2022-06-05 – 2022-06-05

Montivilliers Seine-Maritime

Les dimanches du patrimoine – Proposé par le service Patrimoine de la Ville de Montivilliers.

Le 6 juin 1944, les Alliés débarquent sur les côtes de la Manche et du Calvados pour libérer la Normandie. Montivilliers est bien loin des plages du D-Day et pourtant c’est dans un champ de la commune qu’un planeur CN 45 vient se poser avec à son bord 7 hommes et quantité de matériel. Pilotes et occupants sont tous fait prisonniers mais le planeur… que devient-il ?

Rendez-vous devant l’église abbatiale de Montivilliers.

Réservation obligatoire.

+33 2 35 30 96 66 https://www.ville-montivilliers.fr/

Le 6 juin 1944, les Alliés débarquent sur les côtes de la Manche et du Calvados pour libérer la Normandie. Montivilliers est bien loin des plages du D-Day et pourtant c’est dans un champ de la commune qu’un planeur CN 45 vient se poser avec à son bord 7 hommes et quantité de matériel. Pilotes et occupants sont tous fait prisonniers mais le planeur… que devient-il ?

Rendez-vous devant l’église abbatiale de Montivilliers.

Réservation obligatoire.

