Visite guidée « Histoire du livre et de l’édition » Atelier-Musée de l’Imprimerie Le malesherbois, vendredi 1 mars 2024.

Visite guidée « Histoire du livre et de l’édition » L’imprimerie et les trois révolutions du livre… Vendredi 1 mars, 14h00 Atelier-Musée de l’Imprimerie Voir http://a-mi.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-01T14:00:00+01:00 – 2024-03-01T15:30:00+01:00

Fin : 2024-03-01T14:00:00+01:00 – 2024-03-01T15:30:00+01:00

Pourquoi a-t-on inventé l’écriture ? Qui a eu, en premier, l’idée d’utiliser du parchemin ? Qui est le premier éditeur ? Quel est le livre préféré des Français ? Comment imprime-t-on des livres en centaines de milliers d’exemplaires ? Le livre papier est-il en train de disparaître face à la suprématie des liseuses électroniques ?

De l’invention de l’écriture chez les Sumériens il y a cinq mille ans aux best-sellers contemporains, découvrez les grandes histoires du Livre et de l’édition dans une visite mêlant concepts scientifiques, historiques et anecdotes humoristiques. Une visite ados & adultes à partager en famille !

Atelier-Musée de l’Imprimerie 70 Avenue du Général Patton (Malesherbes), Le malesherbois Le malesherbois [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 33 22 67 »}, {« type »: « link », « value »: « http://a-mi.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « reservations@a-mi.fr »}]

FMACEN045V507YEI

AMI