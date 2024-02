Visite guidée « histoire de la ville » Bischwiller, dimanche 21 avril 2024.

Accompagné d’un guide, venez voyager dans le temps et au fil des rues de Bischwiller pour mieux connaître la ville et ses secrets.

La visite guidée « l’histoire de la ville » de Bischwiller, vous propose en 1h de découvrir le patrimoine et l’histoire de cette cité. Construite au début de XIIIe siècle, ce n’est à l’origine qu’un lieu de chasse de l’évêque de Strasbourg, devenue une ville à l’histoire et au patrimoine riche. Parcourez les rues et découvrez, à la lumière des connaissances et des anecdotes de nos guides, ses maisons à colombages, dont certaines sont classées monuments historiques, ses églises, son château, ses maisons ouvrières et son environnement verdoyant. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 14:30:00

fin : 2024-04-21 15:30:00

Place de la Mairie

Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est dcc@bischwiller.com

