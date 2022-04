Visite guidée Histoire de la Figue pour la Nuit des Musées Vézénobres Vézénobres VézénobresVézénobres Catégories d’évènement: Gard

Vézénobres Gard Maison de la Figue Vézénobres Gard Vézénobres Dans le cadre de la Nuit Européenne des musées, une visite de la Cité Médiévale de Vézénobres est organisée le samedi 14 mai 2022. Durant près d’une heure plongez dans les petites ruelles de ce village de caractère et découvrez tous les secrets de l’un des symboles du village : la figue ! Cette visite se déroulera de 20h à 21h pour un tarif de 4€ par personne (gratuit pour les moins de 12 ans). Les inscriptions se font par téléphone ou par mail à la Maison de la Figue. Venez nombreux ! *Infos pratiques – Samedi 14 mai 2022 – De 20h à 21h à la Maison de la figue – 4€ par personne – Gratuit pour les moins de 12 ans contact@maisondelafigue.com +33 4 66 83 62 02 Droits libres

