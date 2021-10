Argentan Argentan Argentan, Orne Visite guidée “Histoire de cimetière” Argentan Argentan Catégories d’évènement: Argentan

Orne

Visite guidée “Histoire de cimetière” Argentan, 6 novembre 2021, Argentan. Visite guidée “Histoire de cimetière” 2021-11-06 14:30:00 14:30:00 – 2021-11-06 16:00:00 16:00:00 réage Coqueret place du marché

Nous pouvons les appeler "jardins de pierres", endroit de promenade et de méditation au XVIIIème siècle. L'histoire des cimetières fait partie du patrimoine argentanais. Partons ensemble le temps d'une visite guidée pour découvrir la grande et les petites histoires de ces jardins de pierres. Durée de la visite 1h30 Rendez-vous sur le parking du cimetière d'Argentan du côté du réage du Coqueret (derrière Leclerc).

