Saint-Étienne Loire EUR Visite guidée.

Découvrez l’histoire du musée, sa destination d’origine et la réorientation de sa fonction en lieu de conservation. mai.musee@saint-etienne.fr +33 4 77 49 73 00 http://www.musee-art-industrie.saint-etienne.fr/ Musée d’Art et d’Industrie 2 place Louis Comte Saint-Étienne

