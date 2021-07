Meaux Musée de la Grande Guerre Meaux, Seine-et-Marne Visite guidée : Hier et aujourd’hui Musée de la Grande Guerre Meaux Catégories d’évènement: Meaux

Seine-et-Marne

Visite guidée : Hier et aujourd’hui Musée de la Grande Guerre, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Meaux. Visite guidée : Hier et aujourd’hui

Musée de la Grande Guerre, le mercredi 14 juillet à 14:30

Partez à la rencontre des collections témoignant des évolutions technologiques, sociales et militaires pendant la Grande Guerre. Avec des objets techniques ou très ordinaires, vous serez amenés à vous interroger sur les liens qui unissent ce conflit au monde contemporain.

Réservation à l’accueil ou sur notre site internet , gratuit

La guerre et les évolutions du monde moderne Musée de la Grande Guerre Rue Lazare Ponticelli 77100 Meaux Meaux Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-14T14:30:00 2021-07-14T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Meaux, Seine-et-Marne Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée de la Grande Guerre Adresse Rue Lazare Ponticelli 77100 Meaux Ville Meaux lieuville Musée de la Grande Guerre Meaux