Quimper Musée des Beaux-Arts Finistère, Quimper Visite guidée “Henry Moret en 12 mots bretons” Musée des Beaux-Arts Quimper Catégories d’évènement: Finistère

Quimper

Visite guidée “Henry Moret en 12 mots bretons” Musée des Beaux-Arts, 18 septembre 2021, Quimper. Visite guidée “Henry Moret en 12 mots bretons”

Musée des Beaux-Arts, le samedi 18 septembre à 14:00

Vous repartirez en sachant décrire les paysages maritimes du peintre Henry Moret avec un vocabulaire de base : ciel, rocher, mer, bateau, pêcheur, goémon, bruyère, les noms des couleurs…

1h – 20 personnes – e-réservation / Visite accessible à tous, bretonnants ou non

Initiez-vous à la langue bretonne à travers l’exposition du peintre Henry Moret. Immergez-vous dans son univers et repartez en sachant décrire ses paysages maritimes avec un vocabulaire de base. Musée des Beaux-Arts 40 place Saint-Corentin, 29000, Quimper Quimper Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Quimper Autres Lieu Musée des Beaux-Arts Adresse 40 place Saint-Corentin, 29000, Quimper Ville Quimper lieuville Musée des Beaux-Arts Quimper