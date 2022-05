Visite guidée Hauteroche Hauteroche, 18 juin 2022, Hauteroche.

Visite guidée Hauteroche Hauteroche

2022-06-18 – 2022-06-18

Hauteroche Côte-d’Or Hauteroche

EUR 0 0 Blotti dans un « creux » de la montagne, au pied d’une imposante falaise, Hauteroche surplombe la vallée de l’Ozerain et la voie romaine. On peut y percevoir Flavigny ou encore le Mont-Auxois sur les collines alentours. Venez découvrir ce village dans lequel château et ateliers de potiers se sont côtoyés.

+33 3 80 96 89 13

