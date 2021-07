Tarbes Haras Hautes-Pyrénées, Tarbes Visite guidée Haras Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Venez découvrir un écrin de verdure de 8,5 hectares en plein coeur de ville. En ce lieu vous pourrez participer aux visites durant lesquelles vous découvrirez un site chargé d’Histoire, une architecture datant du 1er empire, 2nd empire et IIIème Répubique, un environnement exceptionnel avec son arborequum, une 40aine de chevaux appartenant à la section équetre militaire du 1er Régiment des Hussards Parachutistes de Tarbes, à la brigade policière municipale à cheval ainsi qu’à une artiste équestre en résidence, une collection de voitures hippomobiles et des possibilités d’animations (maréchal ferrant (samedis), démonstrations de monte en Amazone). Nos guides vous feront découvrir le Haras, son Histoire et ses secrets avec passion. Nous vous attendons aux Haras de Tarbes.

40 places disponibles par heure (40 matin/40 après-midi). Prévoir masques, pass sanitaires, parapluies en cas de mauvais temps (visites intérieurs/extérieurs)

Visite guidée sur l’architecture, l’environnement, les chevaux, l’histoire. Haras chemin de Mauhourat 65000 Tarbes Tarbes Le Pradeau Hautes-Pyrénées

