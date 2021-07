La Malène Hameau de la Croze La Malène, Lozère Visite guidée Hameau de la Croze La Malène Catégories d’évènement: La Malène

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Hameau de la Croze

Pour arriver dans ce lieu chargé d’Histoire, il faut traverser le Tarn en barque, et ainsi découvrir un tout autre point de vue sur les gorges, havre de paix et de tranquillité. Vous découvrirez en visitant ce lieu les subtilités architecturales qui le composent ainsi que la vie des habitants de la Croze au cours des siècles. Contacts : 04 66 48 51 08 06 73 98 05 75 [[domainedelacroze@gmail.com](mailto:domainedelacroze@gmail.com)](mailto:domainedelacroze@gmail.com) [www.facebook.com/lacroze48](http://www.facebook.com/lacroze48) Adresse : Domaine de La Croze 48210 LA MALENE Accès: Le village se situe sur la route des gorges du Tarn entre La Malène et les Vignes. A La Malène prendre la direction « Les Vignes ». La Croze est sur votre gauche après 5 km. Des panneaux vous indiqueront le site qui est très visible depuis la route. Le stationnement est aisé sur le bas côté. Pour rejoindre la barque qui vous fera traverser le Tarn il faut suivre les panneaux.

5€ +18 ans

Le hameau de la Croze est un ensemble de maisons anciennes aux toits en lauzes situé au cœur des Gorges du Tarn, adossé à la roche entre les Causses de Sauveterre et Méjean. Hameau de la Croze 48210 La Malène La Malène Lozère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:00:00

