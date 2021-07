Grenade Halle et bastide Grenade, Haute-Garonne Visite guidée Halle et bastide Grenade Catégories d’évènement: Grenade

Grenade, bastide royale fondée au XIIIe siècle, a conservé le tracé de ses rues anciennes. Au centre de la ville, vous découvrez la halle médiévale, édifice remarquable, dont la restauration récente révèle la charpente exceptionnelle qui abrite les anciennes salles communes de la ville.

Rdv sous la halle

