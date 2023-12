Visite guidée : Guimard et l’art nouveau Métro Église d’Auteuil Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Visite guidée : Guimard et l’art nouveau Métro Église d’Auteuil Paris, 29 février 2024, Paris. Le jeudi 29 février 2024

de 14h30 à 16h30

.Tout public. payant Tarif : 15€ -15 ans : 11€ Une visite inédite de la Cachette de Paris dans le très chic village d’Auteuil dans le 16e arrondissement, pour en avoir plein les yeux : les plus belles façades de Paris et l’œuvre d’Hector Guimard ! Le nom d’Hector Guimard rime avec Paris dans le monde entier. L’art nouveau a pris une expression singulière dans la capitale après la rigueur haussmannienne. Partez en exploration dans le chic 16e arrondissement pour découvrir les plus belles façades art nouveau et art déco de Paris. Dans un ancien village rattaché tardivement à Paris, la beauté des façades se mêle au tissu urbain et raconte une histoire, c’est une histoire de l’architecture, du patrimoine, une histoire de Paris. Réservation obligatoire ici. Métro Église d’Auteuil Place de l’Eglise d’Auteuil 75016 Paris Contact : https://www.lacachettedeparis.fr +33766268788 visites@lacachettedeparis.fr https://www.facebook.com/CacheDansParis https://www.facebook.com/CacheDansParis https://www.lacachettedeparis.fr/visites-publiques

La Cachette de Paris

