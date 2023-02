Visite guidée « Guilly : Quand l’histoire s’entrecroise avec la marine de Loire », 11 juillet 2023, Guilly Guilly.

2023-07-11 10:00:00 – 2023-07-11

– par l’Office de Tourisme du Val de Sully –

Petit village ligérien, Guilly possède deux facettes. La plus connue, avec son hameau situé en bord de Loire et subissant les caprices de son fleuve et une autre, plus calme, avec la présence des abbés de Fleury qui ont modelé ce village. Partez à la découverte de cette double identité en parcourant les chemins du val et des bords de Loire tout en passant par son moulin et sa tuilerie, symboles de la commune.

Durée 1h30 env. pour 5.5Km

