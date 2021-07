Visite guidée Grottes de Gargas, 18 septembre 2021, Aventignan.

Visite guidée

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Grottes de Gargas

Gargas est une grotte préhistorique ornée unique au monde : on y trouve plus de 200 peintures de mains négatives, réalisées il y a 27000 ans par des chasseurs de l’âge de pierre. L’absence de certaines phalanges sur la plupart des mains est la grande originalité des peintures préhistoriques de Gargas et a donné lieu à diverses interprétations : mutilations rituelles ou pathologiques? Pratiques symboliques liées à des rituels de types chamaniques? Les préhistoriens cherchent encore la signification. Mais les vestiges préhistoriques de Gargas, toujours étudiés par des équipes archéologiques scientifiques, ne se limitent pas aux seules empreintes de mains : très nombreuses gravures, signes et tracés digitaux, symbolique féminine, esquilles d’os fichées dans les parois, foyers et vestiges d’occupation … Riche et original, Gargas est un site majeur de la Préhistoire !

Nombre de place limité à 24 personnes par groupe. Réservation téléphonique obligatoire

Grottes de Gargas Rd 261, 65660, Aventignan Aventignan Hameau de Pujos Hautes-Pyrénées



