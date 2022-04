Visite guidée – Grenoble au Moyen-Âge Musée de l’ancien évêché, 14 mai 2022 14:30, Grenoble.

Nuit des musées Visite guidée – Grenoble au Moyen-Âge Musée de l’ancien évêché Samedi 14 mai, 14h30 sur inscription

Parcours à travers les collections présentées au musée de l’Ancien Évêché et dans la ville

Plongez dans la vie politique et religieuse à l’époque médiévale mais aussi dans la vie des hommes et des femmes de cette période à travers les collections et l’architecture de l’ancien palais des évêques (devenu aujourd’hui le musée) et un parcours dans la ville.

Situé au cœur du centre historique de Grenoble et installé dans l’ancien palais des évêques, le musée abrite en son sous-sol les vestiges archéologiques du rempart gallo-romain de la ville et du baptistère, ce lieu où l’on baptisait le premier chrétiens, daté du IVe siècle après J.-C. Dans les étages, l’exposition L’Isère en histoire(s), dont la présentation a été renouvelée, retrace l’histoire des femmes et des hommes qui ont cultivé, exploité, aménagé et organisé ce territoire, l’Isère.

http://www.ancien-eveche-isere.fr http://www.facebook.com/pages/Mus%C3%A9e-de-lAncien-%C3%89v%C3%AAch%C3%A9-Baptist%C3%A8re-de-Grenoble/296585450518628

upon registration Saturday 14 May, 14:30

© Musée de l’Ancien Évêché

Sumérjase en la vida política y religiosa de la época medieval, pero también en la vida de los hombres y mujeres de este período a través de las colecciones y la arquitectura del antiguo palacio de los obispos (hoy museo) y un recorrido por la ciudad.

en inscripción Sábado 14 mayo, 14:30

2 rue Très-Cloîtres, 38000 Grenoble 38000 Grenoble Auvergne-Rhône-Alpes