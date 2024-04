Visite guidée Graville des bombardements à la Reconstruction Le Havre, dimanche 15 septembre 2024.

Guerres Et Paix, 80ème Anniversaire De La Libération.

Pris pour cible des bombardements de septembre 1944, les habitants du quartier trouvent refuge dans la rotonde ou les grottes de l’abbaye de Graville. Au lendemain de la guerre, de nombreuses victimes civiles sont à déplorer et le quartier est ravagé. Le secteur fait alors l’objet d’une reconstruction singulière, entre ISAI (Immeubles Sans Affectation Individuelle) construits sur le modèle de ceux du centre-ville et petits collectifs en brique rouge, de style régionaliste.

Durée 2h public adultes.

Réservation obligatoire.

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription.

Action labellisée par la région Normandie dans le cadre des célébrations du 80ème anniversaire de la Libération.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-15 15:00:00

fin : 2024-09-15 17:00:00

161 Rue de Verdun

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com

