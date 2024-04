Visite guidée gratuite exceptionnelle encadrée par le Pays d’art et d’histoire du Haut-Allier accompagné de la compagnie Souffleurs de Lune Musée de la résistance du Mont-Mouchet Auvers, samedi 18 mai 2024.

Dans le cadre de l’opération nationale La Nuit européenne des musées, le Musée de la Résistance du Mont-Mouchet et le Pays d’art et d’histoire du SMAT du Haut-Allier vous proposent une visite guidée gratuite et originale lors de l’ouverture exceptionnelle en nocturne du Musée de la Résistance du Mont-Mouchet. Entre histoire nationale et histoire locale, vous pourrez redécouvrir le musée du Mont-Mouchet et sa muséographie. Afin de célébrer la 20e édition de La Nuit européenne des musées et le 80e anniversaire des débarquements, de la Libération de la France et de la Victoire, l’équipe du Pays d’art et d’histoire du Haut-Allier sera accompagnée de l’accordéoniste et interprète Delphine Monchicourt de la compagnie Souffleurs de Lune. Le rendez-vous de cette nouvelle Nuit Européenne des Musées au Mont-Mouchet est fixé le samedi 18 mai 2024 à 20h30 devant l’entrée du Musée de la Résistance au Mont-Mouchet sur la commune d’Auvers.

Pour tous renseignements vous pouvez nous contacter au SMAT du Haut-Allier au 04 71 77 28 30 ou par mèl : m.avont@haut-allier.com

Musée de la résistance du Mont-Mouchet Clairière du Mont-Mouchet, Auvers, Haute loire, Auvergne-Rhône-Alpes Auvers 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 74 11 91 http://www.resistance-mont-mouchet.com https://www.facebook.com/profile.php?id=100008245876779 [{« link »: « mailto:m.avont@haut-allier.com »}]

©SMAT du Haut-Allier