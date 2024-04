Visite guidée gratuite de la ville Wasselonne, mercredi 17 juillet 2024.

Visite guidée gratuite de la ville Wasselonne Bas-Rhin

Dans le cadre de ses visites estivales, le Cercle d’Histoire de Wasselonne et l’Office de Tourisme Intercommunal vous proposent (sur inscription) Mercredi 3 juillet et jeudi 1er août Entre la Tour Carrée, l’église protestante ou les emblèmes de métiers, visitez Wasselonne le temps d’un instant. Mercredi 17 juillet et jeudi 14 août Tour Carrée et emblèmes de métiers d’autrefois. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-17 19:30:00

fin : 2024-07-17

Tour Carrée

Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est contact@mossig-vignoble-touriqsme.fr

L’événement Visite guidée gratuite de la ville Wasselonne a été mis à jour le 2024-03-28 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble