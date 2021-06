Wasselonne Wasselonne 67310, Wasselonne Visite guidée gratuite de la ville Wasselonne Wasselonne Catégories d’évènement: 67310

Dans le cadre de ses visites estivales, le Cercle d'Histoire de Wasselonne vous propose 4 dates afin de découvrir ou de redécouvrir la cité, ses emblèmes, sa tour carrée et son temple protestant. MERCREDI 7 JUILLET et JEUDI 5 AOÛT

Guide : Monsieur André Henning. Le rendez-vous est fixé à 19H30, au pied de la tour carrée. Ces visites sont gratuites et sur inscription auprès de l’Office de Tourisme au 03 88 62 31 01. Nous vous remercions par avance de bien vouloir respecter les règles d’hygiène et indications sanitaires qui nous sont imposées durant cette période (nombre de visiteurs limité, masques conseillés). +33 3 88 62 31 01 Dans le cadre de ses visites estivales, le Cercle d’Histoire de Wasselonne vous propose 4 dates afin de découvrir ou de redécouvrir la cité, ses emblèmes, sa tour carrée et son temple protestant. MERCREDI 7 JUILLET et JEUDI 5 AOÛT

Wasselonne

