RDV devant le centre éducatif – 6, rue Bois la Dame 25200 MONTBÉLIARD > Dans le cadre du programme des rendez-vous du patrimoine, proposé par le service animation du patrimoine de Pays de Montbéliard Agglomération. Avant d’être associé au centre éducatif qu’il accueille aujourd’hui, le domaine de Granges-la-Dame a connu de multiples usages, des hôtes prestigieux… Nous vous proposons de retracer le fil de son histoire sur les 500 dernières années. > Gratuit. Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 ou au 03 81 94 45 60.

