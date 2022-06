Visite guidée – Grandes marées : un spectacle qui se dévoile Le Touquet-Paris-Plage Le Touquet-Paris-Plage Catégorie d’évènement: Le Touquet-Paris-Plage

Avenue Jean Ruet Le Touquet-Paris-Plage 62520 Le Touquet-Paris-Plage Dimanche 11 septembre 2022 – 9h Quand les grandes marées surviennent, c’est un spectacle époustouflant qui s’offre à nos yeux ! La mer se retire au loin, et c’est tout un monde qui apparaît ! Algues, coquillages et autres petites bêtes grouillent partout sur le sable, créant un écosystème qu’un guide nature vous fera découvrir. C’est aussi l’occasion de connaître l’histoire du Socotra, échoué sur la plage en 1915, qu’un passionné vous fera découvrir. Une boisson chaude sera offerte au terme de la balade. Durée : 2h environ à pied

Jauge limitée

Tarif plein : 9 € – Tarif réduit : 6 € – Gratuit – de 12 ans

Famille : 24 € (2 adultes/2 enfants) Rendez-vous devant le Centre Nautique de la Manche Bertrand Lambert

Sur réservation au 03 21 06 72 00

