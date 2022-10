Visite guidée – Grande balade au coeur de la forêt Le Touquet-Paris-Plage Le Touquet-Paris-Plage Catégorie d’évènement: Le Touquet-Paris-Plage

Angle avenue du château et avenue du golf Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais Le Touquet-Paris-Plage Jeudi 27 octobre 2022 – 14h

Jeudi 3 novembre 2022 – 14h Au départ du musée Edouard Champion qui vous servira de guide au long de cette balade au cœur de la forêt, notre guide du patrimoine vous emmène découvrir l’histoire et l’architecture des jolies villas touquettoises. Au détour des allées forestières ou près de la mer, Isabelle, guide nature vous révèle la beauté et les secrets de l’exceptionnelle faune et flore de la station. Durée : 3h à pied (Prévoir chaussures de marche) – Jauge limitée Tarifs :

12€/adulte

8€/enfant de 6 à 17 ans inclus

32€/2 adultes-2 enfants

Gratuit pour les moins de 6 ans Goûter champêtre offert Réservations au 03 21 06 72 00

Rendez-vous au Musée Edouard Champion

Prévoir chaussures de marche

patrimoine@letouquet.com +33 3 21 06 72 00 https://tinyurl.com/26ypxp32

