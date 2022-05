Visite guidée “Grand tour de l’abbaye”

Visite guidée “Grand tour de l’abbaye”, 20 juillet 2022, . Visite guidée “Grand tour de l’abbaye”

2022-07-20 15:30:00 – 2022-07-20 – par le service Culture et Patrimoine de la Communauté de Communes du Val de Sully – Le long de ses jardins disparus, découvrez une nouvelle perspective sur l’abbaye, ses bâtiments signés Paul Tournon, ses fermes et son port. – Entrée au Belvédère incluse – – par le service Culture et Patrimoine de la Communauté de Communes du Val de Sully – Le long de ses jardins disparus, découvrez une nouvelle perspective sur l’abbaye, ses bâtiments signés Paul Tournon, ses fermes et son port. – Entrée au Belvédère incluse – LE BELVEDERE – CC VAL DE SULLY dernière mise à jour : 2022-05-18 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville