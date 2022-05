Visite guidée – Goûtons l’estuaire ! Le Touquet-Paris-Plage, 19 juin 2022, Le Touquet-Paris-Plage.

Visite guidée – Goûtons l’estuaire ! 1 avenue Jean Ruet Le Touquet-Paris-Plage

2022-06-19 – 2022-09-04

1 avenue Jean Ruet Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Le Touquet-Paris-Plage Dimanche 19 juin 2022 – 10h

Dimanche 26 juin 2022 – 14h30

Jeudi 30 juin 2022 – 10h

Dimanche 3 juillet 2022 – 10h

Lundi 18 juillet 2022 – 10h

Vendredi 22 juillet 2022 – 14h30

Dimanche 31 juillet 2022 – 10h

Vendredi 5 août 2022 – 10h

Lundi 15 août 2022 – 10h

Lundi 19 août 2022 – 10h

Mercredi 24 août 2022 – 14h30

Dimanche 28 août 2022 – 10h

Mercredi 31 août 2022 – 10h

Dimanche 4 septembre – 10h

La salicorne, l’aster maritime ou encore l’obione sont quelques-unes des plantes comestibles qui poussent dans la baie de Canche et que l’on retrouve sur les tables des chefs en Côte d’Opale ! Suivez le guide et embarquez pour une balade gustative où la reconnaissance, la cueillette et la préparation des plantes de l’estuaire n’auront plus aucun secret pour vous !

2h à pied

Jauge limitée

10€/adulte ; 7€/enfant de 12 à 18 ans ; 27€/2 adultes-2 enfants ; gratuit pour les moins de 12 ans.

Rendez-vous : Guérite d’accueil du Centre Nautique de la Baie de Canche, avenue Jean Ruet

Sur réservation au 03 21 06 72 00

Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&Co

patrimoine@letouquet.com +33 3 21 06 72 00 https://tinyurl.com/yk3ts5wd

