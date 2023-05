Visite guidée-Goûter à la Roseraie de l’Hay-Les-Roses Métro porte d’Italie, 2 juin 2023, Paris.

Le vendredi 02 juin 2023

de 13h45 à 16h00

.Tout public. payant

16 €

Visite guidée-Goûter à la Roseraie de l’Hay-Les-Roses animée par le conférencier du site.

Ce jardin à la française créé en 1894 par Jules Gravereaux, qui avait assuré sa fortune au sein du Bon Marché, comporte 3.000 variétés et 13.000 pieds de rosiers à découvrir avec un guide qui vous racontera l’histoire de cette fleur, apparue sur terre bien avant l’homme, et de son parc. Nous aurons mérité ensuite un goûter avec une vue merveilleuse sur les roses. De quoi réjouir nos cinq sens. Que demander de plus ? Pour nous y rendre, nous prendrons avec le Navigo le bus 184 Porte d’Italie. (Tél. 06 12 43 41 98).

Métro porte d’Italie Sortie 1 Sq Héeléne Boucher 75013 Paris

Contact : 01 53 24 67 40 agedor@agedordefrance.com

