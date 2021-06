Gerzat Centre historique Gerzat, Puy-de-Dôme Visite guidée, Gerzat Centre historique Gerzat Catégories d’évènement: Gerzat

Durée des visites prévues : 2 h Parcours : suivant le nombre de groupes (2) afin de ne pas se télescoper les parcours sont discutés sur place. Ces lieux sont abordés extérieurement ou intérieurement : la Mairie-école, la place de la Liberté (monument aux morts 1914-18, la croix blasonnée, l’église, le château de Sampigny, la rue de l’Horloge, le couvent des sœurs de la Miséricorde de Billom). Puis distribution d’une carte postale souvenir gratuite.: la porte de la barrière en 1879.

