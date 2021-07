Narbonne Ancienne abbaye et jardins de Fontfroide Aude, Narbonne Visite guidée “Géologie et vin” Ancienne abbaye et jardins de Fontfroide Narbonne Catégories d’évènement: Aude

Ancienne abbaye et jardins de Fontfroide, le dimanche 19 septembre à 14:00

Grâce à son histoire géologique l’Occitanie se démarque par la grande diversité de ses sols, c’est pourquoi elle possède une multitude de terroir aux caractéristiques différentes. Pourquoi nous avons la chance d’être aussi riche ? Il y a de nombreuses années nous étions sous une mer peu profonde qui amène avec elle des multitudes d’organismes. Avec la disparition de l’eau, l’accumulation des squelettes entraine la formation de nombreuses couches sédimentaires qui rendent notre sol propice à la culture de vigne. Le sol est un facteur important pour le développement de la plante, enracinement, arôme etc… L’activité viticole est devenue un véritable patrimoine régional alors venez découvrir comment notre sol participe à la valorisation de notre nectar qu’est le vin.

Jauge de 20 personnes

Venez découvrir la géologie du domaine de Fontfroide et son impact sur la production locale.

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:30:00

