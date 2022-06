Visite Guidée – Génolhac, une cité médiévale au pied du Mont Lozère Génolhac Génolhac, 14 juillet 2022, GénolhacGénolhac.

Fleuri et accueillant, le village, lové au pied du Mont Lozère ne manque pas de charme. En parcourant les ruelles étroites du centre médiéval, on prend la mesure de son histoire particulièrement riche, marquée par les guerres de religion. Une belle découverte de l’architecture, représentée par de jolies maisons en granit datant des XV et XVIeme siècles.*Infos pratiques :- Rendez-vous les jeudis 14, 21 et 28 Juillet, ainsi que les jeudis 04, 11, 18 et 25 Août 2022- Où? : Devant la Maison du Parc et et du Tourisme de Génolhac- Quand ? : Départ de la visite à 10h00- Durée de la visite : 1h30- Tarifs : 5€ adultes, dès 12 ans et gratuit – de 12 ans- Sur inscription uniquement dans les bureaux et points d’information touristique « Cévennes Tourisme »- Possibilité de réservation en ligne sur www.cevennes-tourisme.fr- Nombre de places limité à 30 personnes

contact@cevennes-tourisme.fr +33 4 66 61 09 48

