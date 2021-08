Gavarnie-Gèdre Gavarnie-Gèdre Gavarnie-Gèdre, Hautes-Pyrénées Visite guidée “Gavarnie, de l’hospice au Grand Site” avec les Guides Culturels Pyrénéens Gavarnie-Gèdre Gavarnie-Gèdre Catégories d’évènement: Gavarnie-Gèdre

Visite guidée "Gavarnie, de l'hospice au Grand Site" avec les Guides Culturels Pyrénéens 2021-08-27 15:30:00 15:30:00 – 2021-08-27 17:30:00 17:30:00 RDV office de tourisme de Gavarnie GAVARNIE

Sur réservation. L'accueil des voyageurs, voilà le leitmotiv de l'histoire de Gavarnie. Au moyen-âge, c'est une étape importante vers l'Espagne où bergers, marchands, pèlerins et aventuriers se rencontrent. Dès le XVIIIe siècle, Gavarnie devient le berceau du Pyrénéisme. Le village porte les marques de l'évolution du tourisme du moyen-âge à nos jours.

