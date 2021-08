Strasbourg Musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg (MAMCS) Bas-Rhin, Strasbourg Visite guidée « Gare x Street Art » Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg (MAMCS) Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Strasbourg

Musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg (MAMCS), le samedi 18 septembre à 10:00

### FAILE fait le mur en vers et pour tous ! Venez découvrir la poétique et épique fresque de 1000 m2 du collectif new-yorkais FAILE, puis flânez dans le quartier Gare, le nez au vent, à la découverte d’artistes engagés aux approches polymorphes : pochoirs, graffitis, mosaïques, affiches, peintures.

Gratuit. Réservation obligatoire. Rdv : place Hans Jean Arp devant l’entrée du Musée d’Art Moderne et Contemporain.

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:00:00

