du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Gare SNCF de Nîmes Pont-Du-Gard

Nous vous invitons à vous rendre sur le site sncf.com pour plus d’informations.

Inscription obligatoire à partir du 1er septembre.15 personnes maximum par session

Découvrez l’une des dernières nées des gares françaises : Nîmes Pont-Du-Gard. Eco-conçue et labellisée Bâtiment Durable, c’est un laboratoire environnemental pour des gares SNCF toujours plus vertes. Gare SNCF de Nîmes Pont-Du-Gard 30129 Manduel Manduel Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T10:30:00;2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T10:30:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:00:00

