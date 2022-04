Visite guidée – Galerie d’architecture moderne et contemporaine Cité de l’architecture et du patrimoine, 14 mai 2022 20:00, Paris.

Nuit des musées Visite guidée – Galerie d’architecture moderne et contemporaine Cité de l’architecture et du patrimoine Samedi 14 mai, 20h00 Gratuit, réservation sur place le jour-même

La Cité de l’architecture & du patrimoine ouvre largement ses portes pour la Nuit européenne des musées avec des propositions d’activités variées pour tous.

La conservatrice de la galerie vous accompagne pour explorer les grandes thématiques de l’architecture moderne et contemporaine et découvrir des architectures emblématiques de la période, à travers une collection de maquettes et d’éléments à grandeur. Une visite de la reproduction d’un appartement de la Cité radieuse de Le Corbusier vous sera proposée.

Visites à 20h et 21h30

Durée: 1h

La Cité de l’architecture & du patrimoine, installée dans l’aile “Paris” du palais de Chaillot est, avec ses 22 000 m², le plus grand centre d’architecture au monde. Ce lieu unique est entièrement dédié à la découverte et à la connaissance de l’architecture et de la ville sous toutes leurs formes, au présent comme au passé. Centre de ressources et de diffusion de la culture architecturale, urbaine et paysagère, elle contribue à la valorisation du patrimoine bâti et des territoires urbains.

© Cité de l’architecture et du patrimoine

M6, M9 Trocadéro / Palais de Chaillot – Aile Paris

http://citedelarchitecture.fr

M6, M9 Trocadéro / Palais de Chaillot – Paris wing Free, reservation on site the same day Saturday 14 May, 20:00

The Cité de l’architecture & du patrimoine, located in the “Paris” wing of the Palais de Chaillot, with its 22,000 m², is the largest architectural centre in the world. This unique place is entirely dedicated to the discovery and knowledge of architecture and the city in all their forms, both in the present and in the past. A centre for resources and the dissemination of architectural, urban and landscape culture, it contributes to the development of built heritage and urban territories.

City of Architecture and Heritage hearing impairment

El curador de la galería lo acompaña para explorar los principales temas de la arquitectura moderna y contemporánea y descubrir la arquitectura emblemática de la época, a través de una colección de maquetas y elementos. Se le ofrecerá una visita a la reproducción de un apartamento en la Cité radieuse de Le Corbusier.

Visitas a las 20:00 y 21:30

Duración: 1 hora

Gratis, reserva en el sitio el mismo día Sábado 14 mayo, 20:00

1 place du Trocadéro et du 11 novembre 75016 Paris 75016 Paris Île-de-France