Villers-le-Lac Villers-le-Lac Doubs, Villers-le-Lac Visite guidée – Fruitière Les Majors Villers-le-Lac Villers-le-Lac Catégories d’évènement: Doubs

Villers-le-Lac

Visite guidée – Fruitière Les Majors Villers-le-Lac, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Villers-le-Lac. Visite guidée – Fruitière Les Majors 2021-07-21 – 2021-07-21 Fruitière Les Majors 15 Route des Fins

Villers-le-Lac Doubs EUR Visite d’une ferme avec un agriculteur puis découverte de la fabrication du Comté à la fruitière. Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme. tourisme@payshorloger.com +33 3 81 67 18 53 Visite d’une ferme avec un agriculteur puis découverte de la fabrication du Comté à la fruitière. Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme. dernière mise à jour : 2021-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Villers-le-Lac Étiquettes évènement : Autres Lieu Villers-le-Lac Adresse Fruitière Les Majors 15 Route des Fins Ville Villers-le-Lac lieuville 47.0756#6.68117