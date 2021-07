Nîmes Fort Vauban-Université Gard, Nîmes Visite guidée Fort Vauban-Université Nîmes Catégories d’évènement: Gard

Suivez une visite guidée de l'ancienne citadelle construite en 1688 pour contrôler la ville de Nîmes, place forte du protestantisme. De la Révolution Française aux années 1990, le site est transformé en prison. Elle est aujourd'hui un lieu d'enseignement supérieur. Découvrez l'exposition rassemblant des documents graphiques et historiques.

Fort Vauban-Université
rue Dr Georges Salan, 30000 Nîmes

2021-09-18

